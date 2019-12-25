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В Приокском легковушка сбила 84-летнюю пенсионерку,
Авария произошла во вторник, 24 декабря, в 11:10. Около дома №24 по улице Октябрьская 32-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, сбил 84-летнюю рязанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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