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В новогодние праздники в Рязанской области изменится график выдачи пенсий и социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба пенсионного фонда России.
Для отделений почтовой связи с графиком работы 6 дней в неделю:
Для отделений с режимом работы 3 дня в неделю:
С 8 января пенсии и соцвыплаты будут доставляться согласно обычному графику.
Поскольку время выплат в кредитных организациях пенсии приходится на 11 января 2019 года, его перенесут на 27 декабря.
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