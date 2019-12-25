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20:40, 25 декабря 2019 345
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В новогодние праздники в Рязанской области изменится график выдачи пенсий

В новогодние праздники в Рязанской области изменится график выдачи пенсий

В новогодние праздники в Рязанской области изменится график выдачи пенсий и социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба пенсионного фонда России.

Для отделений почтовой связи с графиком работы 6 дней в неделю:

  • 3 января — за 3 января;
  • 4 января — за 4,5 января;
  • 6 января — за 6 и 7 января.

Для отделений с режимом работы 3 дня в неделю:

  • 3 января — за 3,4,5 января;
  • 4 января — за 4,5 января,
  • 6 января — за 6 и 7 января.

С 8 января пенсии и соцвыплаты будут доставляться согласно обычному графику.

Поскольку время выплат в кредитных организациях пенсии приходится на 11 января 2019 года, его перенесут на 27 декабря.


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