В новогодние праздники в Рязанском районе изменится расписание пригородных автобусов

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В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, в Рязанском районе изменится расписание пригородных автобусов. Об этом сообщил сайт администрации муниципального образования.
С актуальным расписанием на указанные даты можно ознакомиться
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