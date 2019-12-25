В новогодние праздники изменится график работы рязанской почты

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Рязанская почта рассказала о графике работы в новогодние праздники.
31 декабря во отделениях области будет сокращенный на один час день. Рязанский главпочтамт на улице Почтовой, 49 проработает с 8:00 до 21:00.
1, 2 и 7 января — выходные для отделений по всему региону, в эти дни не будут доставлять письма, посылки и корреспонденцию.
3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения отработают в обычном режиме.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении.
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