В квартире одного из воронежских домов нашли мертвого младенца

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Фото: Pixabay.com
В квартире одного из домов в Коминтерновском районе Воронежа нашли мертвого младенца. Об этом в среду, 25 декабря,
Девочке не исполнилось и двух месяцев (она родилась 27 октября). Видимых следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.
Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они также опрашивают соседей и изымают медицинские документы.
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