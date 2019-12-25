В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров,
Депутат уточняет, что выплата должна дать возможность пенсионерам приобрести продукты и атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для личного бюджета.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в обращении.
Чернышов считает, что данные выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.
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