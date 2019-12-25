В Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком

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В Екатеринбурге ученик девятого класса напал на учительницу школы. Об этом
Известно, что инцидент произошел около школы №24, когда учительница шла в школу. Она также занимает должность руководителя класса, в котором учится нападавший.
По словам источника издания, ученик подкараулил учительницу за гаражами, при себе у него был нож и молоток.
Подросток ударил женщину сзади, его остановил учитель физкультуры, который проходил мимо. В результате учительница получила черепно-мозговую травму и ушибы.
Согласно предварительной версии, подросток напал на учительницу из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. В настоящее время подросток находится на допросе вместе с бабушкой.
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