В четверг в Воронежской области похолодает до -6 градусов

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В четверг, 26 декабря, в Воронежской области похолодает до -6 градусов,
Днем будет облачно с прояснениями. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура днем -3, +2 градуса, ночью до -6.
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.