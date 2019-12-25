Украина возбудила дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым

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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга, пишет
Дело завели по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту прошло 23 декабря. Президент Владимир Путин лично
Первый поезд до Крыма
Фото с официального
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