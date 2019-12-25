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14:41, 25 декабря 2019 310
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Украина возбудила дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым

Украина возбудила дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

Дело завели по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту прошло 23 декабря. Президент Владимир Путин лично проехал в кабине машиниста на поезде «Таврия» из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы.

Первый поезд до Крыма прошел через Рязань.

Фото с официального сайта Крымского моста


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