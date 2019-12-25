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21:13, 25 декабря 2019 99
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Студенты воронежского вуза устроили поножовщину в общежитии

Студенты воронежского вуза устроили поножовщину в общежитии

Студенты воронежского вуза устроили поножовщину в общежитии. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову.

По предварительным данным, 21 декабря около 00:05 между двумя студентами аграрного университета произошел конфликт.

В результате один из его участников нанес другому несколько ударов ножом.

25-летний студент первого курса госпитализирован с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело.


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