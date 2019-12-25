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Студенты воронежского вуза устроили поножовщину в общежитии. Об этом пишет ИА
По предварительным данным, 21 декабря около 00:05 между двумя студентами аграрного университета произошел конфликт.
В результате один из его участников нанес другому несколько ударов ножом.
25-летний студент первого курса госпитализирован с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Возбуждено уголовное дело.
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