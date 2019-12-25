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19:23, 25 декабря 2019 381
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Рязанка организовала бордель в центре города под видом стриптиз-клуба

Рязанка организовала бордель в центре города под видом стриптиз-клуба

Рязанка организовала бордель в центре города под видом стриптиз-клуба. На женщину завели уголовное дело. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на прошлой неделе в клуб приезжали полицейские. Во время обыска они изъяли деньги и оружие.

По словам хозяйки заведения, в клубе действовало «крейзи-меню», которое предусматривало услугу «выезд на мероприятие» стоимостью в пять тысяч рублей.

«Заплативший мог забрать танцовщицу с собой домой, в гостиницу и т. д. Примечательно, что стоимость ночи интимных услуг составляла от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости «от статуса клиента и его материального положения», — говорится в сообщении.

Хозяйка заведения рассказала, что себе забирала пять тысяч, а остальное оставляла девушкам, которые не могли самостоятельно получать вознаграждение от клиентов.

Постоянные клиенты могли заказать интимные услуги по телефону, оплатив их через онлайн-банк.

37-летняя рязанка признала вину и раскаялась в содеянном.


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