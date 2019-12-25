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Рязанка организовала бордель в центре города под видом стриптиз-клуба. На женщину завели уголовное дело. Об этом пишет «
Отмечается, что на прошлой неделе в клуб приезжали полицейские. Во время обыска они изъяли деньги и оружие.
По словам хозяйки заведения, в клубе действовало «крейзи-меню», которое предусматривало услугу «выезд на мероприятие» стоимостью в пять тысяч рублей.
«Заплативший мог забрать танцовщицу с собой домой, в гостиницу
Хозяйка заведения рассказала, что себе забирала пять тысяч, а остальное оставляла девушкам, которые не могли самостоятельно получать вознаграждение от клиентов.
Постоянные клиенты могли заказать интимные услуги по телефону, оплатив их через онлайн-банк.
37-летняя рязанка признала вину и раскаялась в содеянном.
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