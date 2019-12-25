Роструд напомнил об оплате труда в новогодние каникулы

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В Роструде напомнил об оплате труда в новогодние каникулы, передает
Отмечается, что работники, получающие оклад в соответствии с Трудовым кодексом, не теряют в заработной плате из-за наличия нерабочих праздничных дней в календарном месяце.
Работникам со сдельной оплатой труда за праздничные выходные выплачивается дополнительное вознаграждение.
«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. Остальным работникам за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — пояснили в Роструде.
В ведомстве отметили, что к таким работникам относятся те, кому установлена сдельная оплата труда.
«Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором», — добавили в Роструде.
Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первый рабочий день в следующем году будет 9 января.
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