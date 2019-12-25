Первый поезд до Крыма прошел через Рязань

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Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала во вторник, 24 декабря,
В 2:30 состав сделал остановку на вокзале Рязань-2, далее он проследует в Симферополь по Крымскому мосту.
Весь путь фирменный поезд «Таврия» преодолеет за 33 часа — на место назначения он прибудет 26 декабря в 08:50.
Пассажиров будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер местного парламента Владимир Константинов.
Напомним, ранее
Фото с официального информационного сайта строительства Крымского моста
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