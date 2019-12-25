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8:23, 25 декабря 2019 502
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Первый поезд до Крыма прошел через Рязань

Первый поезд до Крыма прошел через Рязань

Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала во вторник, 24 декабря, передает ТАСС.

В 2:30 состав сделал остановку на вокзале Рязань-2, далее он проследует в Симферополь по Крымскому мосту.

Весь путь фирменный поезд «Таврия» преодолеет за 33 часа — на место назначения он прибудет 26 декабря в 08:50.

Пассажиров будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер местного парламента Владимир Константинов.

Напомним, ранее появилось расписание первых поездов, которые начнут ездить через Рязань до Крыма.

Фото с официального информационного сайта строительства Крымского моста


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