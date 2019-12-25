RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный рязанец угрожал убить мать вилкой. Об этом сообщила
20-летний местный житель вместе с отцом выпивал дома на улице Костычева. Во время застолья родственники поссорились. Чтобы успокоить близких, в разговор вмешалась мать.
Нетрезвому мужчине это не понравилось, поэтому он схватил со стола металлическую вилку и пригрозил убийством. Испугавшись за свою жизнь, рязанка обратилась за помощью в полицию, которая «восстановила правопорядок».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВТБ открыл новый офис в Рязани
|
cледующая новость →За сутки с рязанских улиц убрали около 100 кубометров грязи
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.