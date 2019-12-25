Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана оставили в СИЗО

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Суд на два месяца продлил меру пресечения Максиму Куприну, которого подозревают в убийстве рязанского ветерана и его супруги. Такое решение вынесли во вторник, 24 декабря.
Молодой человек останется в СИЗО до 27 февраля.
Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Следователям удалось
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