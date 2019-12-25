Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:00, 25 декабря 2019 424
 0    0

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана оставили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана оставили в СИЗО

Суд на два месяца продлил меру пресечения Максиму Куприну, которого подозревают в убийстве рязанского ветерана и его супруги. Такое решение вынесли во вторник, 24 декабря.

Молодой человек останется в СИЗО до 27 февраля.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец Максим Куприн.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях. Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством.

Следователям удалось вычислить Куприна по следам на украденном кошельке, который он выкинул в овраг.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:13, 13 декабря 2019 4 604
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 19 886
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 591
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 4 145
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 537
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум