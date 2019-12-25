Новоселы «Аэробуса» пожаловались на «грабеж» управляющей компании

Новоселы «Аэробуса», которым 24 декабря торжественно вручили ключи от квартир, пожаловались на грабеж управляющей компании.

По словам рязанцев, «Сервис СК» сообщил о проведении общего собрания, которого на самом деле не было.

«Большинство якобы выбрало председателя, который даже там не был. А в УК заявили, что он просто об этом забыл! На этом же собрании большинство проголосовали за тариф в 37 рублей за содержание жилья и в 9 тысяч рублей за вывоз мусора с одной квартиры», — рассказали собственники жилья.

В распоряжении РЗН. инфо оказали бланки голосования, где уже пропечатаны галочки в графе «за». В частности, новоселы якобы выбрали председателя собрания, размер взноса за капремонт, плату за домофон, а также тариф за вывоз строительного мусора.

Что касается последнего пункта, владельцам квартир до 45 кв м предстоит единовременно выплатить 4 500 рублей, от 45,1 до 60 кв м — 6 750 рублей, свыше 60 кв м — 9 тысяч рублей. За эти деньги мусор обещают вывозить в течение трех лет, однако есть вероятность, что новоселам придется доплатить за услугу.

Представители «Сервис СК» подтвердили, что рязанцев возмутил такой тариф. «Да, мы сами в шоке, но что поделать? Раньше за вывоз одного контейнера брали примерно 2 100 рублей, а теперь это обойдется в 4 500. Все вопросы к региональному оператору!» — заявила собеседница.

По ее словам, на всех сданных объектах такая система сбора денег работала и УК всегда выполняла свои обязательства.

На вопрос «а почему нельзя эту сумму распределить на год, вписывая ежемесячно в квитанцию?» женщина прямо ответила: «Да потому что потом они не будут платить. Скажут, что не делают ремонт, а потом через два года начнут мебель выкидывать… Мы всегда собирали эти деньги единовременно».

Тему «фальшивого собрания» представительница «Сервис СК» уклончиво обошла и отметила, что собрание проходит немного в другом формате: «Вот они приходят к нам, бухгалтера им все объясняют, это и есть собрание».

Заранее проставленные галочки собеседница также смогла объяснить: «Это типовые вопросы, за которые большинство голосуют „за“. Если кто-то не согласен, могут взять чистый бланк и заполнить».

Однако в том случае, если новоселы действительно возьмут пустые бланки и проголосуют «против» такого тарифа, придется искать другой вариант вывоза строительного мусора. «Даже не знаю, что тогда будет. Может, они сами будут нанимать контейнеры? Не знаю, мы никогда с таким не сталкивались», — призналась собеседница.

Напомним, строительство жилого комплекса «Аэробус» началось еще в 2014 году, но было заморожено . Более подробно о ситуации с долгостроями в Рязанской области читайте в эксклюзивном интервью в нашем разделе « Публикации ».

Единый мусорный оператор начал работать в регионе с 1 ноября. Рязанцы стали активно жаловаться на «Эко-Пронск», а также на счета , которые он высылал.

Перед новым годом оператор сообщил о снижении тарифа на вывоз мусора.