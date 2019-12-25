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12:04, 25 декабря 2019 301
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 25 декабря, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гагарина, дома 53, 53 корпус 1, 55;
  • улица Пушкина, дома 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6;
  • улица Семашко, дома 54/2, 52, 50 (детсад №65), 48, 48-а.

Кроме того, после окончания работ воду дадут по следующим адресам:

  • улица Медицинская, дома 5, 5 корпус 1;
  • улица Энгельса, дома 18, 20.

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