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22:42, 25 декабря 2019 219
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МЧС выпустило третье метеопредупреждение в Рязанской области за сутки

МЧС выпустило третье метеопредупреждение в Рязанской области за сутки

Пресс-служба регионального ГУ МЧС опубликовала метеопредупреждение для рязанцев.

В сообщении говорится, что ночью, утром и в первой половине дня в четверг, 26 декабря, на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров и слабый гололед на дорогах.

Ранее горожан предупреждали также о гололеде и тумане.


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