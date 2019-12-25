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Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей города с Новым годом и Рождеством.
Приводим текст обращения без изменений:
«Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! Желаем всем тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей.
Счастья в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!»
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