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17:58, 25 декабря 2019 262
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Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей города с Новым годом и Рождеством

Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей города с Новым годом и Рождеством

Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей города с Новым годом и Рождеством.

Приводим текст обращения без изменений:

«Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! Желаем всем тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей.

Счастья в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!»


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