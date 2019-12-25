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12:26, 25 декабря 2019 401
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К поискам мужчины, изнасиловавшего девочку в Рязани, присоединились следователи из Пензы

К поискам мужчины, изнасиловавшего девочку в Рязани, присоединились следователи из Пензы

К поискам рязанского педофила присоединились следователи из Пензы. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В мае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Рязани. После произошедшего неизвестный скрылся.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы.

28 мая 2019 года был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.

Всех, у кого есть информация о разыскиваемом, попросили позвонить по телефонам: 8 (4912)96-09-63, 8 (4912)21-81-69, 8 (8412)36-17-02.

Ранее педофила начали искать в Нижегородской и Липецкой областях и Ставрополье. За информацию о нем следователи пообещали вознаграждение.


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