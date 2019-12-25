Из-за ДТП на Северной окружной образовалась пробка

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Утром в среду, 25 декабря, на Северной окружной в Рязани произошло ДТП.
По словам очевидцев, три машины столкнулись «паровозиком» около пешеходного перехода. Автомобили получили незначительные механические повреждения. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка в сторону центра, ее протяженность составляет 2,5 километра.
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