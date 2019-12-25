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10:35, 25 декабря 2019 147
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Из Воронежа запустят чартеры в Турцию

Из Воронежа запустят чартеры в Турцию

Воронежский аэропорт анонсировал возвращение чартерных рейсов в турецкий Даламан. Направление вернётся в расписание 3 июня 2020 года, сообщили в аэропорту. Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings.

Полеты будут выполнять два раза в неделю: по средам и воскресеньям. В среду вылеты из Воронежа будут в 15:00, в воскресенье в 13:30.

Время в полете составит три часа. Продажа туров начнется в ближайшее время.

Чартерная программа продлится почти до окончания сезона летней навигации, до 21 октября


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