Из Воронежа запустят чартеры в Турцию

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Воронежский аэропорт анонсировал возвращение чартерных рейсов в турецкий Даламан. Направление вернётся в расписание 3 июня 2020 года,
Полеты будут выполнять два раза в неделю: по средам и воскресеньям. В среду вылеты из Воронежа будут в 15:00, в воскресенье в 13:30.
Время в полете составит три часа. Продажа туров начнется в ближайшее время.
Чартерная программа продлится почти до окончания сезона летней навигации, до 21 октября
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