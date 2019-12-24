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17:41, 24 декабря 2019 70
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Воронежским пенсионерам временно изменят сроки доставки пенсий

Воронежским пенсионерам временно изменят сроки доставки пенсий

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Воронежской области Александр Меркулов рассказал об изменениях сроков доставки пенсии и других соцвыплат в новогодние праздники, пишет «Блокнот Воронеж».

Деньги горожанам доставят 3 января вместо 5-го. Шестого числа выплаты получат те, кто обычно получают их — 6-го или 7-го. В установленном порядке деньги будут доставлять с 8 января.

Пенсионеры, которые обычно получают денежные выплаты на банковский счет с 1 по 10 число каждого месяца, смогут снять сумму уже в конце декабря.


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