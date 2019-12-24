RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Воронежец ограбил ювелирный магазин в торговом центре на улице Бульвар Пионеров. Об этом
Неизвестный зашел в магазин под видом покупателя. Он взял с полки лоток с ювелирными украшениями и, не обращая внимания на требование продавца остановиться, вышел. Ущерб составил около ста тысяч рублей.
Злоумышленника нашли по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 22-летний воронежец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Задержанный рассказал, что часть украшений потерял по дороге, оставшиеся сдал в ломбард.
На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ новогодние праздники в Рязань приедут звезды ТНТ
|
cледующая новость →Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным в следующем году
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.