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16:43, 24 декабря 2019 90
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Воронежец ограбил ювелирный магазин

Воронежец ограбил ювелирный магазин

Фото: Pixabay.com

Воронежец ограбил ювелирный магазин в торговом центре на улице Бульвар Пионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный зашел в магазин под видом покупателя. Он взял с полки лоток с ювелирными украшениями и, не обращая внимания на требование продавца остановиться, вышел. Ущерб составил около ста тысяч рублей.

Злоумышленника нашли по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 22-летний воронежец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Задержанный рассказал, что часть украшений потерял по дороге, оставшиеся сдал в ломбард.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.


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