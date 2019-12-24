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Воронежца осудили за изнасилование пенсионерки. Об этом
Суд установил, что днем 16 августа пьяный 33-летний житель Панинского района забрался к дом к 61-летней женщине. Угрожая убийством, он изнасиловал хозяйку, а также «совершил насильственные действия сексуального характера».
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 139 УК («Нарушение неприкосновенности жилища»), пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Его приговорили к семи годам и месяцу колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Отмечается, что ранее мужчину судили за кражи и грабежи.
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