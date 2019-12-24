В воронежском селе Бабка погибла пенсионерка

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В селе Бабка Павловского района погибла пенсионерка. Об этом
Вечером в понедельник, 23 декабря, загорелся доме на улице Центральной. На пожаре погибли 70-летняя женщина. 62-летний сожитель и 43-летний сын пытались спасти ее, но не смогли. Их госпитализировали.
Следователи начали проверку и назначили ряд экспертиз. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного обращения с печью.
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