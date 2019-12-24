В Воронеже сбили женщину с коляской

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В понедельник, 23 декабря, в Воронеже сбили 29-летнюю женщину с коляской. Об этом сообщила
ДТП произошло около 20:20 на улице 60-й армии в Воронеже. По предварительной информации, 30-летний водитель Fiat Albea сбил женщину с двухлетним ребенком, который был в коляске.
В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили домой.
Полиция установит обстоятельства произошедшего.
Фото пресс-службы УМВД по Воронежской области
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