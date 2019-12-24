В Воронеже построят стрелковый комплекс за 13,5 миллионов рублей

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Фото: Pixabay.com
В Воронеже на улице Острогожской, 107а, построят стрелковый комплекс за 13,5 миллионов рублей. Соответствующая информация
Деньги будут выделены из областного бюджета. Изначально цена контракта составляла 15 миллинонов рублей.
Согласно опубликованным материалам, компании-подрядчику предстоит разработать проект в течение 330 дней с момента заключения контракта. Площадка будет предназначена для учебно-тренировочных занятий по пулевой, стендовой и практической стрельбе. Также там будут проводиться региональные и всероссийские соревнования. Комплекс разместится на территории 16,6 га. Его строительство должно пройти в три этапа.
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