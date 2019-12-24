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14:42, 24 декабря 2019 80
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В Воронеже построят стрелковый комплекс за 13,5 миллионов рублей

В Воронеже построят стрелковый комплекс за 13,5 миллионов рублей

Фото: Pixabay.com

В Воронеже на улице Острогожской, 107а, построят стрелковый комплекс за 13,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Тендер на проведение работ выиграла компания «Регионгражданпроект».

Деньги будут выделены из областного бюджета. Изначально цена контракта составляла 15 миллинонов рублей.

Согласно опубликованным материалам, компании-подрядчику предстоит разработать проект в течение 330 дней с момента заключения контракта. Площадка будет предназначена для учебно-тренировочных занятий по пулевой, стендовой и практической стрельбе. Также там будут проводиться региональные и всероссийские соревнования. Комплекс разместится на территории 16,6 га. Его строительство должно пройти в три этапа.


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