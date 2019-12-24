В среду в Воронежской области потеплеет до +1 градуса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 25 декабря, в Воронежской области потеплеет до +1 градуса,
Днем будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
Температура днем 0, +1 градуса, ночью +1.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Новый год и Рождество до Рязани пустят дополнительные поезда
|
cледующая новость →Следователи начали искать пропавшего жителя Клепиковского района
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.