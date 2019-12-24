В среду в Рязанской области похолодает до -3 градусов

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Фото: Pixabay.com
В среду, 25 декабря, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -3, +4 градуса, днем -2, +3 градусов.
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