В среду на окраине Рязани отключат свет

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Фото: Pixabay.com
В среду, 25 декабря, на окраине Рязани отключат свет. Об этом
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 15:00 света не будет по адресам:
Кроме того, с 9:30 до 16:30 свет отключат в Солотче (дома №№1-57 на улице Школьной).
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