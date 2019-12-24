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Фото: Pixabay.com
В Сараевском районе убрали 14 незаконных свалок. Об этом
Несанкционированные свалки бытовых отходов нашли во время проверок прокуратуры. В результате в адрес глав поселений района внесли представления об устранении нарушений. Весь мусор убрали.
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