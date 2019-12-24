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17:21, 24 декабря 2019 223
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В Рязанской области появился новый памятник природы

В Рязанской области появился новый памятник природы

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области появился новый памятник природы регионального значения — «Зеленчуковые широколиственные леса». Территории в районе населенного пункта Серебряные пруды присвоили статус особо охраняемой, сообщил сайт правительства области.

«Зеленчуковые широколиственные леса» занимают 1 543 гектара. Там есть растения и животные, занесенные в Красную книгу региона. Кроме того, выявлены «ценные природные лесные комплексы на берегу реки Осетр». До 1 марта 2020 года примут паспорт памятника природы.

Губернатор отметил, что «Зеленчуковские широколиственные леса» — это третья территория, которая получила статус особо охраняемой за последние два года.


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