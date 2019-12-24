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Фото: Pixabay.com
В рязанской квартире обнаружили бешенство животных. Постановление правительства об установлении карантина в областном центре опубликовали во вторник, 24 декабря.
Заболевание обнаружили в квартире № 112 дома № 2 корпус 2 на улице Зубковой. Угрожаемой зоной объявили дома №№ 11, 11 корпус 1, 12 на улице Тимуровцев, а также №№ 2 и № 2 корпус 2.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры будут действовать до 18 февраля 2020 года.
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