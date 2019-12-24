В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани временно закончился
Там рассказали, что все десерты, которые находились в свободной продаже, раскупили.
Кроме того, ресторан получил заказ на изготовление более 1,5 тысячи калинников. Именно поэтому раньше четверга в свободном продаже калинники не появятся.
Ранее стало известно,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ воронежском селе Бабка погибла пенсионерка
|
cледующая новость →Герман Греф помог ввести в эксплуатацию рязанский долгострой
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.