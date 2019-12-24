В Рязани в четвертый раз пройдет фестиваль джаза

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В Рязани в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Зимние дни джаза 2020». Инициаторами традиционно стал творческий центр Feelin’s.
Серия мероприятий в этом году стала частью программы «Рязань — Новогодняя столица России 2020».
Так, с 4 по 12 января жители и гости города смогут послушать джаз на больших и малых площадках — в концертных залах, кафе, ресторанах и торговых центрах в исполнении как рязанских музыкантов, так и гостей из других городов и стран.
Программа фестиваля:
4 января, 18:00 — открытие выставки «Весь этот джаз», МВЦ «Фотодом», вход свободный;
5 января, 16:00 — концерт джазового трио Олега Щеголева (Калуга), музей истории молодежного движения, стоимость — 300 рублей;
6 января, 17:00 — концерт-открытие фестиваля «Зимние дни джаза». Для гостей сыграют эстрадный оркестр ДК «Приокский», Элла Хрусталева и группа МамаJazz (Рязань), Виталий Кись & этно-фьюжн проект «Груня» (Москва), группа Feelin’s (Рязань) и Boris Savoldelli (Италия), МКЦ, вход по приглашениям;
7 января, 15:00 — концерт «Рождественский джаз» от воспитанников детского музтеатра «Созвездие добра» и группы Feelin’s, гипермаркет «Глобус», вход свободный;
7 января, 17:00 — концерт от последователей цыганского джаза — «Manouche Club», МВЦ «Фотодом», вход свободный;
9 января, 18:30 — дискуссия «Музыка моего времени», худсалон «На старом перекрестке», вход свободный по предварительной брони;
9 января, 19:30 — «Мандариновый джем-сейшен» с участием рязанских музыкантов, бар «Iggy Taproom», вход свободный;
10 января, 19:00 — концерт фортепианного трио Геннадия Филина, кофейня «Кофе Крафт», вход свободный по предварительной брони;
11 января, 20:00 — выступление Сергея Терешина (гитара, вокал), ресторан «Небо», вход свободный по предварительной брони;
12 января, 17:00 — ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов, кафе «Фонтан», стоимость — 500 рублей.
Подробная информация обо всех участниках фестиваля — в официальной группе «Зимних дней джаза 2020» «ВКонтакте». Буклет можно получить в туристско-информационном центре на улице Почтовой, дом №54 и в визит-центре «Новогодний дом» на улице Новослободской, дом №17, начиная с 24 декабря.