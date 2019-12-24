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10:45, 24 декабря 2019 341
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В Рязани планируют объединить перинатальный центр, ДОКБ и детскую поликлинику №3

В Рязани планируют объединить перинатальный центр, ДОКБ и детскую поликлинику №3

В Рязани планируют объединить перинатальный центр, детскую областную клиническую больницу и детскую поликлинику №3 для того, чтобы создать на их основе «Центра охраны здоровья матери и ребенка». Об этом сообщил Vidsboku.

Проект обсуждался на слушаниях в понедельник, 23 декабря. Его представила заведующая отделением новорожденных перинатального центра Светлана Петрова, которая отметила, что центр необходим для объединения кадровых, технических и финансовых ресурсов в одно медучреждение.

Автор отметила, что создание центра решит несколько проблем: недостаточную оперативность при переводе детей из перинатального центра в отделения больницы, отсутствие реабилитации детей с поражением ЦНС и ортопедической патологией; отсутствие детского патологоанатомического отделения.

Проект предлагает построить специальный крытый переход из перинатального центра в ДОКБ, чтобы новорожденных, в том числе с низким весом, не перевозить из одного учреждения в другое на машинах.

На слушаниях мнения по вопросу разделились. Те, кто высказались против, выступили за сохранение существующей системы, которая, по их мнению, выполняет все необходимые задачи.

Недавно к перинатальному центру присоединили роддом городской больницы №10.

Фото из группы областного перинатального центра «ВКонтакте»


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