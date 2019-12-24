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Фото: Pixabay.com
В Рязани кладовщик через суд добилась выплаты зарплаты и возвращения трудовой книжки. Об этом
1 декабря 2008 года женщина заключила трудовой договор с индивидуальным предпринимателем. С января по февраль 2019 года она была на больничном и не работала 40 дней. За это время зарплату кладовщик не получила.
В марте рязанка написала заявление об увольнении по собственному желанию из-за невыплаты зарплаты. Не дождавшись ответа и расчета, в конце марта она подала повторное заявление, которое не приняли. Женщину не рассчитали, трудовую книжку ей выдать отказались. В итоге она обратилась в суд.
Московский районный суд обязал предпринимателя выдать трудовую книжку, внести в нее записи о приеме на работу и об увольнении по соглашению сторон. В пользу женщины взыскали долг по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск, оплату листка временной нетрудоспособности, компенсации за задержку трудовой книжки, за задержку производства причитающихся к выплате сумм и моральный вред. Общая сумма составила почти 30 тысяч рублей.
Рязанский областной суд рассмотрел дело и согласился с решением суда первой инстанции, при этом признал расчет неверным и увеличил компенсацию за неиспользованный отпуск, задержку выплаты причитающихся сумм и компенсацию морального вреда.
Решение суда вступило в силу.
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