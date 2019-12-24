В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права

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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права, такое постановление подписал Дмитрий Медведев. Часть реформы запустят в январе 2020 года, сообщили на
В частности новые правила предусматривают запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.
Также будет введен получасовой практический экзамен. Так, проверяющий сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка) экзаменуемого, а затем отправится с ним город. Кроме того, ученик не будет знать, на каких именно улицах будет проходить экзамен.
В соответствии с реформой гражданин, лишенный прав за нарушение ПДД, не сможет вернуть их, если у него останется задолженность по штрафам.
Указывается, что полностью изменить регламент планируется до октября.
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