В Петербурге в квартире нашли тело новорожденного ребенка

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В Приморском районе Санкт Петербурга в квартире нашли тело младенца. Мертвого новорожденного ребенка обнаружили в понедельник, 23 декабря,
Следователи начали проверку и назначили экспертизы для установления причин смерти ребенка.
По данным местных СМИ, мать младенца госпитализировали после родов на дому. Так, интернет-издание «Фонтанка» сообщило, что роды якобы принимала акушерка с 36-летним стажем, которая занимается частной практикой после выхода на пенсию.
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