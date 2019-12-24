В новогоднюю ночь воронежцы услышат обращение Путина на площади Ленина

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В новогоднюю ночь, 31 декабря, воронежцы услышат обращение президента Владимира Путина на площади Ленина. Праздничное шоу продлится до 1:00, пишет «
«В этом году видовое пространство стилизовано в единой масштабной концепции по мотивам сказки „Щелкунчик“. С 26 декабря центральная площадь будет открыта для посещения», — говорится в сообщении.
С 21:00 до 23:40 на главной сцене пройдет танцевально-развлекательная программа. На установленном рядом со сценой светодиодном экране воронежцы и гости города смогут посмотреть трансляцию обращения Президента Российской Федерации и услышать бой курантов, а затем до часа ночи продолжит работать DJ с новогодней программой.
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