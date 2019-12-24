В Минздраве назвали самый безопасный алкогольный напиток

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Фото: Pixabay.com
Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн,
«Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности — танцы, песни, прогулки», — пояснил специалист.
В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.
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