В мэрии рассказали, сколько рязанцев ежедневно ходят на каток на Лыбедском бульваре

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В мэрии рассказали, что ежедневно на
Напомним, каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда. В будни и выходные с 10:00 до 14:00 покататься можно бесплатно. Из-за дождя или снегопада график могут изменить. Узнать его можно на кассе или в прокате.
Вечером за билет нужно заплатить 50 рублей. Детей до семи лет на каток пускают бесплатно.
По вечерам на катке включают дополнительное освещение и музыку, в выходные устраивают развлекательные программы.
Отмечается, что каток не является спортивным, там нет условий для обучения детей.
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