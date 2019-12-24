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11:28, 24 декабря 2019 306
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В мэрии рассказали, сколько рязанцев ежедневно ходят на каток на Лыбедском бульваре

В мэрии рассказали, сколько рязанцев ежедневно ходят на каток на Лыбедском бульваре

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В мэрии рассказали, что ежедневно на каток на Лыбедском бульваре ходят более 300 человек. За неделю, с 14 по 23 декабря, там отдохнули 2 250 горожан.

Напомним, каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда. В будни и выходные с 10:00 до 14:00 покататься можно бесплатно. Из-за дождя или снегопада график могут изменить. Узнать его можно на кассе или в прокате.

Вечером за билет нужно заплатить 50 рублей. Детей до семи лет на каток пускают бесплатно.

По вечерам на катке включают дополнительное освещение и музыку, в выходные устраивают развлекательные программы.

Отмечается, что каток не является спортивным, там нет условий для обучения детей.


© RZN.info

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