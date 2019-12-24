В Крыму по обвинению в госизмене арестовали россиянина

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Фото: Pixabay.com
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, Мужчину этапировали для следственных действий в Москву,
«ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Детали уголовного дела не уточняются в интересах следствия.
В Лефортовском суде Москвы подтвердили, что Яцкину был продлен срок ареста на три месяца.
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