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Фото: Pixabay.com
В касимовском кафе ночью устроили драку. Дебоширов разнимали сотрудники регионального управления Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник, 23 декабря, около 3:00 пьяные посетители подрались. Их передали полицейским.
Одному из участников драки понадобилась помощь медиков.
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