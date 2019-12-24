В детском саду №150 протекла крыша

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В детском саду №150 на Касимовском шоссе протекла крыша. Видео в редакцию RZN.info прислал читатель.
Он отметил, что потоп в здании произошел на втором этаже в понедельник, 24 декабря.
По словам автора видео, руководство детского сада не отреагировало на замечания воспитателей и родителей.
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