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9:52, 24 декабря 2019 658
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Следователи вновь начали поиски рязанца, пропавшего 24 года назад

Следователи вновь начали поиски рязанца, пропавшего 24 года назад

Следователи вновь начали поиски рязанца, пропавшего 24 года назад. Александр Васильевич Захаркин исчез 8 апреля 1995 года. В этот день его видели в Московском районе города, сообщили в региональном следкоме

Захаркин родился 31 января 1978 года рождения.

Последнее описание его внешности (по состоянию на 1995 год): рост 167 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошен назад, глаза голубые, нос средний прямой, губы средние, волосы темно русые короткие спереди зачесаны назад, размер обуви — 39.

Особые приметы: на кисти правой руки татуировка — буква «С», на правом боку шрам от аппендицита длиной около десяти сантиметров. На правом плече жировки диаметром восемь миллиметров.

Александр Захаркин был одет в куртку болоньевая темно-синего цвета, в швах рукавов вставки красного цвета, спортивные брюки из эластика черного цвета, свитер темно-синего цвета с коричневым рисунком, рубашку хлопчатобумажную коричневого цвета, кроссовки белые с зеленым из замши, коричневые плавки.

В производстве Московского межрайонного следственного отдела города находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения рязанца. Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 или 02.


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