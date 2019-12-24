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Следователи вновь начали поиски рязанца, пропавшего 24 года назад. Александр Васильевич Захаркин исчез 8 апреля 1995 года. В этот день его видели в Московском районе города,
Захаркин родился 31 января 1978 года рождения.
Последнее описание его внешности (по состоянию на 1995 год): рост 167 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошен назад, глаза голубые, нос средний прямой, губы средние, волосы темно русые короткие спереди зачесаны назад, размер обуви — 39.
Особые приметы: на кисти правой руки татуировка — буква «С», на правом боку шрам от аппендицита длиной около десяти сантиметров. На правом плече жировки диаметром восемь миллиметров.
Александр Захаркин был одет в куртку болоньевая темно-синего цвета, в швах рукавов вставки красного цвета, спортивные брюки из эластика черного цвета, свитер темно-синего цвета с коричневым рисунком, рубашку хлопчатобумажную коричневого цвета, кроссовки белые с зеленым из замши, коричневые плавки.
В производстве Московского межрайонного следственного отдела города находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения рязанца. Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам:
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