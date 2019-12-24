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11:27, 24 декабря 2019 229
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Скопинским межрайонным прокурором назначили Алексея Нумолова

Скопинским межрайонным прокурором назначили Алексея Нумолова

Скопинским межрайонным прокурором назначили Алексея Нумолова. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Нумолова назначили приказом генпрокурора России.

Ранее он был прокурором Сараевского района (2006-2010) и прокурором Ряжского района (с 2010 года).

Выпускник юридического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

В органах прокуратуры служит с 2002 года. Трудовую деятельность начинал помощником, заместителем прокурора Ряжского района.

Фото с сайта прокуратуры Рязанской области


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