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Скопинским межрайонным прокурором назначили Алексея Нумолова. Об этом сообщил
Нумолова назначили приказом генпрокурора России.
Ранее он был прокурором Сараевского района (2006-2010) и прокурором Ряжского района (с 2010 года).
Выпускник юридического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.
В органах прокуратуры служит с 2002 года. Трудовую деятельность начинал помощником, заместителем прокурора Ряжского района.
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