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Сасовец пытался растопить печку и случайно сжег знакомую. Об этом
По данным следствия, 18 октября житель Сасовского района был вместе с двумя знакомыми в передвижном металлическом вагончике в селе Шурмашь. 41-летний мужчина попытался растопить печь-буржуйку: он налил бензин на тряпку и бросил ее в топку. Из-за воспламенения бензина и его паров ожоги получила 45-летняя женщина. Она умерла в больнице.
Следователи завели дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
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