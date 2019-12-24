Рязанский школьник выступил в Кремле вместе с Долиной

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Фото: Администрация Рязани
Рязанский школьник Данила Прошин выступил в Кремлевском дворце на новогоднем концерте сводного Детского хора России и Ларисы Долиной и Дмитрия Маликова. Об этом
Прошин учится в музыкальной школе №1. Он является победителем конкурса солистов Детского хора России.
Стоит отметить, что Детский хор состоит из талантливых вокалистов в возрасте от 9 по 14 лет. Его создание стало первым проектом возрожденной в 2013 году общественной организации «Всероссийское хоровое общество».
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